Alla Roma B il IV 'Caroli Under 15' femminile (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Roma B supera in finale il Cittadella 4 - 2 e vince il IV Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women edition, bissando il successo del 2019. In semifinale avevano rispettivamente battuto la Roma A e il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) LaB supera in finale il Cittadella 4 - 2 e vince il IV TrofeoHotels15 Women edition, bissando il successo del 2019. In semifinale avevano rispettivamente battuto laA e il ...

Alla Roma B il IV 'Caroli Under 15' femminile ... miglior giocatrice Stella Ieva (Roma B); capocannoniere Giulia Gallo (Roma B); miglior portiere Elisa Schiavo (Triestina); giovani talenti Giulia Galli (Roma B) e Giulia Borsato (Cittadella); ...

