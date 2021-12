Alfa Romeo - Le auto del Biscione a trazione anteriore - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Anche con l'arrivo della Giulia, che ha segnato il ritorno dellaposteriore su una berlina di Arese, il dibattito sullo schema tutt'avanti dellenon si è mai sopito. Del resto, per i puristi del marchio l'adozione della, avvenuta per la prima volta negli anni 70 e generalizzata a partire dal decennio successivo, ha finora costituito un grande affronto alla storia del. Eppure, molte tra lecon spinta all'avantreno rappresentano la storia stessa del marchio, tanto che alcune di esse sono addirittura lepiù vendute di Arese, pur senza sfigurare nelle doti dinamiche, anzi: nei suoi vari anni di produzione, la 156 è stata persino considerata il punto di riferimento della sua categoria per il piacere ...