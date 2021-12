Alessia Marcuzzi cambia lavoro? Nuovo progetto per lei

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., da quando ha lasciato Mediaset, non l’abbiamo più vista in tv. La conduttrice? Nuovi progetti per lei.è una delle conduttrici tra le più note del mondo dello spettacolo. Da quando ha dato l’addio a Mediaset, tuttavia, non l’abbiamo più vista in televisione. Nonostante ciò, la meravigliosa showgirl si è

come è noto a tutti si è allontanata dal piccolo schermo e si sta dedicando ad un altro grande progetto: scopriamolo insieme. L'addio diavvenuto lo scorso anno dalla ...Procediamo, però, con ordine! Correva esattamente il 2015 quandosi metteva al timone della quattordicesima edizione del Grande Fratello. A trionfare nel reality, come ricorderete, è ...Alessia Marcuzzi, da quando ha lasciato Mediaset, non l'abbiamo più vista in tv. La conduttrice cambia lavoro? Nuovi progetti per lei.Alessia Marcuzzi potrebbe vedersi affidata la co - conduzione al femminile del Festival di Sanremo 2022 . L'indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno da Chi , il settimanale diretto da Alfons ...