Alessandra De Stefano: «Mio padre cacciava di casa mia sorella e il marito se parlavano male di Maradona» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Su Repubblica Emanuela Audisio intervista Alessandra De Stefano prima donna a dirigere RaiSport. È nata a Napoli, ha vissuto a Roma. La passione per lo sport la devo a mio padre, tifoso sfegatato di Merckx e di Maradona, capacissimo di far uscire di casa mia sorella e il marito se solo parlavano male di Diego. Professionalmente devo molto a Claudio Ferretti che mi ha insegnato a guardare in maniera diversa lo sport e che mi volle al Processo alla tappa chiedendomi di seguire sempre Pantani. Sul modo di narrare lo sport, anche nelle telecronache, vorrei piu? immagini e meno verbosita?. Ogni sport ha una sua geografia: suoni, rumori, atmosfere. Chi guarda deve poter respirare un po’ quel clima, non ha bisogno di sovrapposizioni di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Su Repubblica Emanuela Audisio intervistaDeprima donna a dirigere RaiSport. È nata a Napoli, ha vissuto a Roma. La passione per lo sport la devo a mio, tifoso sfegatato di Merckx e di, capacissimo di far uscire dimiae ilse solodi Diego. Professionalmente devo molto a Claudio Ferretti che mi ha insegnato a guardare in maniera diversa lo sport e che mi volle al Processo alla tappa chiedendomi di seguire sempre Pantani. Sul modo di narrare lo sport, anche nelle telecronache, vorrei piu? immagini e meno verbosita?. Ogni sport ha una sua geografia: suoni, rumori, atmosfere. Chi guarda deve poter respirare un po’ quel clima, non ha bisogno di sovrapposizioni di ...

Advertising

napolista : Alessandra De Stefano: «Mio padre cacciava di casa mia sorella e il marito se parlavano male di Maradona» A Repubb… - repubblica : Alessandra De Stefano: 'Volevo restaurare quadri poi è arrivato Maradona' - LegaSesto : È sempre consigliato, in queste condizioni, usare calzature adeguate per prevenire i rischi di caduta. Vi teniamo a… - RadioGoldAl : Non Abbandonarmi: i tre amici a quattro zampe di Stefano Venneri e Alessandra - Nicola89144151 : @AntoDamiano1996 Intervista esclusiva di Repubblica ad Alessandra De Stefano. Tanti gli spunti interessanti, cui ai… -