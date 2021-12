Alessandra Amoroso, il dolore per la grave perdita: “Cercare la luce nel buio…” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Certi dolori ti restano dentro e non riesci a superarlo, lo sa bene Alessandra Amoroso che ha subito una grave perdita. Alessandra Amoroso è una cantante di Galatina classe 1986. Figlia di Angela e Walter, si avvicina al mondo musicale fin dalla più tenera età partecipando a numerose competizioni a livello locale fino a vincere L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Certi dolori ti restano dentro e non riesci a superarlo, lo sa beneche ha subito unaè una cantante di Galatina classe 1986. Figlia di Angela e Walter, si avvicina al mondo musicale fin dalla più tenera età partecipando a numerose competizioni a livello locale fino a vincere L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

AmorosoOF : Da oggi #TuttoAccade è disponibile in due versioni box in edizione limitata! Per maggiori info ?? - RadioItalia : Quanto ci piace la nuova canzone di Alessandra? ?? @AmorosoOF #canzoneinutile - michelagiacco : RT @irekbos: 'E ti ho cercato in ogni angolo in ogni posto In tutte quelle storie che mi mettevo addosso Le provavo ad aggiustare sempre a… - RADIOEFFEITALIA : J AX - Piccole cose( feat. Fedez Alessandra Amoroso) - radiocalabriafm : ALESSANDRA AMOROSO - È VERO CHE VUOI RESTARE -