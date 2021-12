Agroalimentare, via a nuovi accordi di sviluppo: investimenti per 85 milioni in Campania (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato nuovi accordi di sviluppo industriale nel settore Agroalimentarein Campania per oltre 85 milioni di euro, che puntano a promuovere la commercializzazione sui mercati, nazionale e internazionale delle imprese ‘La Regina di San Marzano’, la ‘San Giorgio’, la ‘Sorrento Sapori’ e ‘Tradizioni’.Gli accordi puntano a sostenere l’incremento della produttività e dell’occupazione degli stabilimenti presenti sul territorio della provincia di Salerno, attraverso investimenti in tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili per realizzare prodotti di alta qualità: dalle conserve di pomodoro ai prodotti da forno sia dolce che salato. Il ministero dello ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il ministro delloeconomico Giancarlo Giorgetti ha autorizzatodiindustriale nel settoreinper oltre 85di euro, che puntano a promuovere la commercializzazione sui mercati, nazionale e internazionale delle imprese ‘La Regina di San Marzano’, la ‘San Giorgio’, la ‘Sorrento Sapori’ e ‘Tradizioni’.Glipuntano a sostenere l’incremento della produttività e dell’occupazione degli stabilimenti presenti sul territorio della provincia di Salerno, attraversoin tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili per realizzare prodotti di alta qualità: dalle conserve di pomodoro ai prodotti da forno sia dolce che salato. Il ministero dello ...

Advertising

agro24tw : In Campania investimento da 85 milioni per l’agroalimentare - MangimiAlimenti : Agroalimentare, Made in Italy re dell’export: +12% nel 2021. Raggiunta l’autosufficienza nella bilancia commerciale… - FoodEconomy_IT : RT @Mipaaf_: Ieri incontro fra @SPatuanelli @LuisPlanas @mapagob: da gennaio al via il tavolo europeo a tutela della #DietaMediterranea ape… - Mipaaf_ : Ieri incontro fra @SPatuanelli @LuisPlanas @mapagob: da gennaio al via il tavolo europeo a tutela della… - ComuneEmpoli : #EMPOLI #AGRICOLTURA Mercatale, ben arrivato dicembre. Il mese delle sorprese di Natale da regalare e gustare. Ogni… -