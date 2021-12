Affare di famiglia ‘allargata’: spacciava cocaina con moglie, amante e fratello. Raffica di condanne in tribunale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aveva messo in piedi con la ‘famiglia allargata’ un giro dello spaccio tra Pesaro, dove ‘lavorava’ con l’amante e Rimini dove abitava con moglie e tre figli. Condannato a 4 anni Non solo spacciava droga ma lo faceva con l’aiuto della moglie e dell’amante, muovendosi tra Rimini e Pesaro. Aveva messo in piedi un vero L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aveva messo in piedi con la ‘allargata’ un giro dello spaccio tra Pesaro, dove ‘lavorava’ con l’e Rimini dove abitava cone tre figli. Condannato a 4 anni Non solodroga ma lo faceva con l’aiuto dellae dell’, muovendosi tra Rimini e Pesaro. Aveva messo in piedi un vero L'articolo NewNotizie.it.

