A palazzo dei Priori il concerto “Storie di Vita” di Giacinto Mazzola

Tarquinia – Alla sala Sacchetti di palazzo dei Priori, a Tarquinia, domenica 12 dicembre, alle ore 17, si svolgerà il concerto "Storie della Vita" di Giacinto Mazzola, con la partecipazione di Gianni Orrù (tastiere e voce) e Fabrizio Cecconi (chitarra e voce). Organizzato dalla Società Tarquiniense d'Arte e Storia, in collaborazione con l'associazione La Lestra, lo spettacolo è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura. "Il concerto racchiude solo alcune delle molte Storie che ho scritto da quando ero ragazzino – afferma Giacinto Mazzola -. Nella mia Vita ho avuto l'opportunità di fare molti concerti specialmente a Milano, da solo o avvalendomi della collaborazione ...

