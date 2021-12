A. Madrid, Simeone: “Dopo il 3-0 non avevamo più il pensiero al Milan” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato della qualificazione della sua squadra in conferenza stampa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Diego Pablo, allenatore dell'Atletico, ha parlato della qualificazione della sua squadra in conferenza stampa

Ultime Notizie dalla rete : Madrid Simeone Ibrahimovic, nuovo flop Champions: ma il futuro è già scritto Intanto in Portogallo è arrivata la vittoria netta dell'Atletico Madrid che ha spedito i 'Colchoneros' di Simeone dritti agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nella serata ...

Facciamo il punto, anzi 5 ... fra Porto e Atletico Madrid, ero convinto che il Milan avrebbe continuato la sua partecipazione in ... ma la squadra allenata da Simeone vince ad Oporto con un perentorio 3 a 1, frutto più dell'abilità ...

A. Madrid, Simeone: “Dopo il 3-0 non avevamo più il pensiero al Milan” Pianeta Milan "Clown...". Arriva la vendetta dopo l'eliminazione del Milan Savic si è vendicato di Saelemaekers postando su Instagram la foto di un clown che fa la linguaccia, stesso gesto che fece il difensore belga del Milan nei minuti finali del Wanda Metropolitano ...

Simeone: "Dopo il nostro terzo gol non abbiamo più pensato a cosa stesse facendo il Milan" Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, festeggia la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della sua squadra dopo la vittoria per 1-3 in casa del Porto. Durante ...

