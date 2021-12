A Civitavecchia la presentazione del libro “Ignoto Militi – Le donne raccontano il Figlio d’Italia”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)– Giovedì 9 dicembre 2021 alle 17:30, presso la Cittadella della Musica, Sala Molinari, verrà presentato il volume collettaneo "– Leil": 11 racconti scritti da altrettante autrici per celebrare il Centenario del Militeda un punto di vista inconsueto: quello delle madri, sorelle o fidanzate. Intervengono il sindaco Ernesto Tedesco, la consigliera Roberta Morbidelli; presentano il volume la curatrice Cristina Di Giorgi e una delle autrici Carla Isabella Elena Cace; modera Gabriele Marconi.