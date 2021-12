A che livelli è la trasmissione del Covid tra vaccinati Bomba dalla Berlinguer | una verità da incubo | scenari nefasti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), ancora, sempre. A CartaBianca di Biancain onda su Rai 3, nella puntata di martedì 7 dicembre, si parla di pandemia sin dall'apertura. E a fare il punto è Andrea Crisanti, microbiologo all'università di Padova, il quale tratteggia unoo a tinte fosche: "Dal quarto mese in poi la protezione contro l'infezione diminuisce. La terza dose ripristina la protezione al 95 per cento. Ma ladel virus tra persone non vaccinate è al livello della varicella. I vaccini sono un'arma importantissima, ma da soli non bastano. Non c'è una scorciatoia", taglia corto. Insomma, Crisanti spiega come la trasmissibilità del coronavirus sia altissima, circostanza che potrebbe determinare pessime conseguenze. Dunque, critica il green pass sui mezzi ...