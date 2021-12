8 Dicembre, papa Francesco omaggia la Madonna in piazza di Spagna: in solitudine alle 6 per evitare assembramenti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il papa si è recato questa mattina, alle 6, in piazza Mignanelli , attigua a piazza di Spagna a Roma, per rendere omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell'Immacolata. Una tradizione che non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilsi è recato questa mattina,6, inMignanelli , attigua adia Roma, per rendere omaggio allain occasione del giorno dell'Immacolata. Una tradizione che non ...

