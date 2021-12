8 dicembre, centro storico di Napoli affollato di turisti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, cominciano “ufficialmente” le festività natalizie e Napoli, con particolare riferimento al suo centro storico, è affollata di turisti. “Il turismo è un settore importante per l’economia napoletana – ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, in piazza Del Gesù – ma vogliamo che si trasformi ancora di più, che sia più regolare, che ci sia ancora più distribuzione nella città. C’è tanto da lavorare ma i segnali sono positivi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Con l’8, giorno dell’Immacolata, cominciano “ufficialmente” le festività natalizie e, con particolare riferimento al suo, è affollata di. “Il turismo è un settore importante per l’economia napoletana – ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, in piazza Del Gesù – ma vogliamo che si trasformi ancora di più, che sia più regolare, che ci sia ancora più distribuzione nella città. C’è tanto da lavorare ma i segnali sono positivi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

