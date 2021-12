365 immagini che raccontano l'anno che sta finendo tra sport, femminicidi, politica e vaccini. Ma anche speranza e commozione degli Italiani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 2021 nelle più belle foto Ansa guarda le foto Le immagini più significative, più forti, più difficili. Ma anche le più commoventi, capaci di regalare ancora speranza e fiducia. Il libro Photoansa 2021, appena presentato a Roma, racconta la cronaca italiana e internazionale secondo 365 immagini, che passano da momenti di vita politica a grandi eventi, come le Olimpiadi o i campionati di calcio. Ma anche scene di guerra, purtroppo, o quelle che ricordano che la piaga del femminicidio è tutt’altro che ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 2021 nelle più belle foto Ansa guarda le foto Lepiù significative, più forti, più difficili. Male più commoventi, capaci di regalare ancorae fiducia. Il libro Photoansa 2021, appena presentato a Roma, racconta la cronaca italiana e internazionale secondo 365, che passano da momenti di vitaa grandi eventi, come le Olimpiadi o i campionati di calcio. Mascene di guerra, purtroppo, o quelle che ricordano che la piaga delo è tutt’altro che ...

Advertising

zazoomblog : 365 immagini che raccontano lanno che sta finendo tra sport femminicidi politica e vaccini. Ma anche speranza e com… - ColperTraining : One Note è lo strumento per le proprie note personali o del gruppo di lavoro. Partendo dall’organizzazione delle no… - _felisiahale : ?day 54 of 365? ?vedo immagini d'oltre oceano, che ritornano nella mia mente. e più passa il tempo, e più sento de… -