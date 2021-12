"+32 per cento". Bollettino, il dato che fa tremare l'Italia: cos'è cambiato negli ospedali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Continua ad avanzare la pandemia in Italia, anche se la situazione rimane tutto sommato sotto controllo quando stiamo ormai entrando nel periodo di feste natalizie. La buona notizia è l'aumento massiccio di prime dosi, determinato dall'entrata in vigore del super green pass anche in zona bianca. Il Bollettino di oggi, mercoledì 8 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 17.959 contagiati, 9.540 guariti e 86 morti. I tamponi analizzasti sono stati 564.698, con il tasso di positività che rispetto a ieri è schizzato al 3,2 per cento (+0,9). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione resta gestibile nonostante un lento ma costante aumento dei posti letto occupati: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +21, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +15. Numeri che tutto sommato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Continua ad avanzare la pandemia in, anche se la situazione rimane tutto sommato sotto controllo quando stiamo ormai entrando nel periodo di feste natalizie. La buona notizia è l'aumento massiccio di prime dosi, determinato dall'entrata in vigore del super green pass anche in zona bianca. Ildi oggi, mercoledì 8 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 17.959 contagiati, 9.540 guariti e 86 morti. I tamponi analizzasti sono stati 564.698, con il tasso di positività che rispetto a ieri è schizzato al 3,2 per(+0,9). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione resta gestibile nonostante un lento ma costante aumento dei posti letto occupati: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +21, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +15. Numeri che tutto sommato ...

