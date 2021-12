10 regali per gli amanti della montagna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il perfetto regalo di Natale per un amante della montagna? Sicuramente qualcosa che lo accompagni in un'avventura outdoor, per un trekking o una sessione di trail running o di skialp. Accessori perfetti per l'outdoor indispensabili per un'esperienza completa e appagante. Ma anche qialce gadget che sia li a ricordarvi quanto belle siano le montangne. Vaia Focus Un progetto unico, che mira a recuperare gli alberi sradicati dalla disastrosa tempesta VAIA, che ha colpito le Dolomiti nel 2018. Dopo il primo concept di VAIA, il Cube - lo speaker che amplifica naturalmente il suono grazie alle proprietà acustiche del legno di abete e che ha venduto oltre 45.000 pezzi in tutto il mondo - arriva VAIA Focus, che permette di amplificare la visione dallo smartphone attraverso una efficace tecnologia analogica. Realizzato sempre con il legno recuperato dagli ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il perfetto regalo di Natale per un amante? Sicuramente qualcosa che lo accompagni in un'avventura outdoor, per un trekking o una sessione di trail running o di skialp. Accessori perfetti per l'outdoor indispensabili per un'esperienza completa e appagante. Ma anche qialce gadget che sia li a ricordarvi quanto belle siano le montangne. Vaia Focus Un progetto unico, che mira a recuperare gli alberi sradicati dalla disastrosa tempesta VAIA, che ha colpito le Dolomiti nel 2018. Dopo il primo concept di VAIA, il Cube - lo speaker che amplifica naturalmente il suono grazie alle proprietà acustiche del legno di abete e che ha venduto oltre 45.000 pezzi in tutto il mondo - arriva VAIA Focus, che permette di amplificare la visione dallo smartphone attraverso una efficace tecnologia analogica. Realizzato sempre con il legno recuperato dagli ...

Advertising

team_world : ...E per rimanere in tema libri, Natale e regali, n°2 fortunati di voi riceveranno direttamente a casa una copia di… - Ljuba2000 : RT @Viridea: I #regali utili sono d’obbligo a #Natale e l’idea dell’orto è un invito a trovare soluzioni intelligenti. Per incentivare l’in… - Mummichogblogd1 : Ottieni un vantaggio per i tuoi acquisti di regali di Natale! Mercoledì 8 dicembre siamo aperti: Showroom Qormi: 1… - WoMoms : Questo film è basato su una vera usanza natalizia; l’operazione Christmas Drop è una tradizione iniziata nel 1952,… - IMsurfing2u : RT @albertopetro2: @smarucci461 @paoloigna1 @Rebeka80721106 @ceconomou56 @Dominiquepucini @BaroneZaza70 @renatoantares50 @MaxPriviero @ermi… -