Zaki scarcerato | il padre ringrazia i diplomatici italiani | 668 giorni di rinvii

(Di martedì 7 dicembre 2021), Patrick adesso è libero non si ha alcuna certezza, ma la notizia è ufficiale, lo studente sarà trasferito da Mansura al carcere egiziano di Tora, subito dopo si procederà alla scarcerazione dello studente. Dopo circa 668di, il ragazzo potrà dormire nel letto della sua casa, la nuova udienza del tribunale di Mansura contro lo studente egiziano dell’Università di Bologna, il quale era in carcere del 7 Febbraio 2020, è giunta al termine decretando la libertà per il ragazzo., lo studente dell’Università di Bologna sarà libero (Screenshot)In aula erano presenti i, i quali nell’ambasciata italiana al Cairo hanno cercato di far scarcerare lo studente nel minor tempo ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - Gabe_shitposts : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… - Silviarigano : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki sarà scarcerato dopo 22 mesi di ingiusta detenzione. Speriamo che nella prossima udienza sia finalmente ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki scarcerato

Il padre: 'Grazie all'Italia' Patricksaràanche se non assolto. Lo studente egiziano potrebbe uscire addirittura oggi, anche se al momento non si hanno certezze. Il presidente del ...'Finalmente! Lo studente egiziano Patrickverrà presto. Questa notizia che arriva al termine dell'udienza del processo in corso a Mansura ci riempie di gioia ed è sicuramente un primo, importante, passo verso la risoluzione di ...Firenze – Non c’è la sentenza di assoluzione, ancora, ma Patrick Zaki sarà scarcerato. Una buona notizia che percorre l’Europa, in particolare l’Italia e rallegra la Toscana. Il presidente della Regio ...Sarà scarcerato Patrick Zaki, l'attivista arrestato in Egitto nel febbraio 2020. Nella campagna a suo favore, si è schierato anche il Bologna.