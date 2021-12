Zaki scarcerato | Giulia Grillo | “Continuiamo a chiedere giustizia per lui”

(Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – “Patricksarà. È una bellissima notizia in attesa della fine del processo.tutti acon forzaper”. Lo afferma, sul suo account Twitter, l’ex ministra della salute(foto), parlamentare del M5S. Esulta anche Amnesty Italia, twittando: “Patricksarà, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della. Oggi scenderemo in piazza con uno stato d’animo diverso. Finalmente”. L'articolo L'Opinionista.

Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Questo l'esito della terza udienza del processo a carico dello studente egiziano dell'università di Bologna sotto accusa per diffusione di false informazioni ...