Zaki è libero | ma l’Egitto continuerà il suo assurdo processo politico

(Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo ventidue mesi di carcere, Patrickè tornato, per ora. Il 7 dicembre il tribunale egiziano ha ordinato la scarcerazione del giovane studente iscritto all’Università di Bologna e detenuto in Egitto dal febbraio 2020 con l’accusa di “diffusione di notizie false dentro e fuori il paese”. Il casoperò non può dirsi ancora concluso. Le accuse contro il giovane sono ancora in piedi e il primo febbraio 2022 si attende la nuova udienza. Lo studente rischia fino a 5 anni di carcere per diffusione di false informazioni a causa di un articolo in cui si denunciavano i mancati provvedimenti del regime di Abdel Fattah al-Sisi per garantire la sicurezza della minoranza dei cristiani copti, a cui lo stessoappartiene. Nonostante ciò, la notizia della scarcerazione è stata accolta con grande gioia ...