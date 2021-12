Zaki dalla gabbia degli imputati | Sto bene | grazie Italia'

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si tiene stamattina a Mansura, in Egitto sul delta del Nilo, la terza udienza del processo a carico di Patrick, lo studente egiziano dell'università di Bologna sotto accusa per diffusione di ...

"Bene, bene, grazie": alzando il pollice, così Patrickha risposto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Lo studente ha rispostogabbia degli imputati poco prima dell'...... bene, grazie': alzando il pollice, così Patrickha risposto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Lo studente ha rispostogabbia degli imputati poco prima dell'inizio ...Il giovane egiziano trasferito dal Cairo a Mansoura per il processo. Il tribunale per la sicurezza deciderà per un nuovo rinvio o emetterà la sentenza, senza appello. La sorella Marise: «Ha difeso i d ...“Bene, bene, grazie”. Così, facendo il gesto con il pollice all’insù, Patrick Zaki ha risposto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Lo studente si trovava nella gabbia degli imputat ...