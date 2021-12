Zaia: “Veneto verso zona gialla per Natale” (Di martedì 7 dicembre 2021) Veneto verso la zona gialla per Natale. E’ lo scenario che delinea il governatore Luca Zaia sulla base di numeri legati a contagi e ricoveri. “Questa settimana ipotizziamo di essere ancora in zona bianca, stamani eravamo all’11% per l’occupazione in area non critica. Per gli altri due parametri, incidenza e terapie intensive, abbiamo già sforato. La prossima settimana sarà bianca, ma quella di Natale è molto probabile che sarà gialla”. “Ci stiamo attivando per l’apertura dei Covid Hospital in via preventiva, è innegabile un’ascesa importante di ricoveri: si aggiungono un centinaio di pazienti al giorno”. I malati in terapia intensiva “sono molto complicati, il sistema di cure intensive prevede che ci sia tutto, da Tac a risonanza. La ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021)laper. E’ lo scenario che delinea il governatore Lucasulla base di numeri legati a contagi e ricoveri. “Questa settimana ipotizziamo di essere ancora inbianca, stamani eravamo all’11% per l’occupazione in area non critica. Per gli altri due parametri, incidenza e terapie intensive, abbiamo già sforato. La prossima settimana sarà bianca, ma quella diè molto probabile che sarà”. “Ci stiamo attivando per l’apertura dei Covid Hospital in via preventiva, è innegabile un’ascesa importante di ricoveri: si aggiungono un centinaio di pazienti al giorno”. I malati in terapia intensiva “sono molto complicati, il sistema di cure intensive prevede che ci sia tutto, da Tac a risonanza. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - petergomezblog : Veneto, l’annuncio di Zaia: “Cresce la pressione sugli ospedali. È necessario ridurre le prestazioni non Covid”… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #7dicembre #Coronavirus #Covid19 #Veneto 'Con questi incrementi quotidiani sicuramente per Natale il Veneto sarà in zona… - Sabrina24989702 : RT @LegaSalvini: Radio > R101 | Luca Zaia, Governatore del Veneto > MARTEDÌ 7 DICEMBRE | ore 20:00 | 'R101' | Hashtag: #r101 Streaming: ht… -