Youth League, l’Inter Primavera si arrende al Real Madrid: 2 a 1 il finale (Di martedì 7 dicembre 2021) l’Inter Primavera si arrende al Real Madrid Sconfitta di misura per l’Inter Primavera di Chivu sul campo del Real Madrid nell’ultima giornata della fase a gironi della Youth League. I nerazzurri chiudono il girone D al secondo posto, proprio alle spalle dei Blancos, e per accedere agli ottavi di finale dovranno passare attraverso i play-off. Primo tempo giocato su ritmi alti con le due squadre molto propositive in zona offensiva. Dopo un’occasione per parte, la sblocca il Real Madrid su calcio di rigore: Gonzalez trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di Sangalli. l’Inter reagisce e ha subito l’occasione con Casadei ... Leggi su intermagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)sialSconfitta di misura perdi Chivu sul campo delnell’ultima giornata della fase a gironi della. I nerazzurri chiudono il girone D al secondo posto, proprio alle spalle dei Blancos, e per accedere agli ottavi didovranno passare attraverso i play-off. Primo tempo giocato su ritmi alti con le due squadre molto propositive in zona offensiva. Dopo un’occasione per parte, la sblocca ilsu calcio di rigore: Gonzalez trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di Sangalli.reagisce e ha subito l’occasione con Casadei ...

Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le scelte ufficiali di @Chivu_Official per l'ultima gior…

Ultime Notizie dalla rete : Youth League Youth League: pari Milan. Inter ko a Madrid, passa come seconda Commenta per primo Si chiude la sesta e ultima giornata della fase a gironi di UEFA Youth League . Il Milan , già certo dell'ultimo posto nel gruppo B, saluta la competizione strappando un pareggio al Liverpool capolista. L' Inter invece non riesce a difendere il primo posto del ...

DIRETTA/ Real Madrid Inter primavera (risultato 1 - 0) streaming tv: gol di Gonzalez! DIRETTA REAL MADRID INTER PRIMAVERA (RISULTATO 1 - 0) INTERVALLO Diretta Real Madrid Inter primavera: si è appena chiuso il primo tempo del big match per la Youth league e al duplice fischio dell'arbitro ecco che è 1 - 0 per i padroni di casa sul tabellone del risultato. Raccontando delle prime emozioni del match pure va detto che non sono poi state così ...

Youth League, Juventus-Malmoe dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streamin... Goal.com Youth League 2021/2022: l’Inter chiude la fase a gironi con una sconfitta. Il Real passa 2-1 L'Inter di Cristian Chivu chiude con una sconfitta la fase a gironi della Uefa Youth League 2021/2022. La formazione nerazzurra esce sconfitta dalla sfida di Valdebebas contro il Real Madrid per 2-1.

Youth League, Real Madrid-Inter 2-1: prima sconfitta e sedicesimi di finale Niente ottavi, l'Inter di Chivu affronterà i sedicesimi di Youth League. Eliminato all'ultimo posto e con zero vittorie, invece, il Milan.

