Youth League 2021 2022 | il Milan riacciuffa il Liverpool ma chiude ultimo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ildi Giunticon un pareggio la fase a gironi della Uefa. La formazione rossonera impatta per 1-1 tra le mura amiche contro ilmacomunque all’posto del Gruppo B con soli due punti all’attivo. Bravi comunque i rossoneri a dare tutto in un match dal poco significato e a trovare il gol del pari nella ripresa con una bella giocata di Nasti. Ilista recupera la rete siglata dopo appena 4? da Musialowski. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Dopo 4? del primo tempo gli ospiti sono già in vantaggio. Musialowski sfrutta un bel cross di Chambers e con un bel tiro al volo punisce l’estremo difensore rossonero: 0-1. Gli inglesi sono molto bravi con il loro pressing ...

