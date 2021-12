WWE: Possibile push in arrivo per il gigante Omos (Di martedì 7 dicembre 2021) Da un po’ di tempo a questa parte Omos è stato affiancato ad AJ Styles ed insieme i due hanno conquistato i titoli di coppia di Raw. A Survivor Series il gigante ha portato a casa la vittoria nella 25 Man Battle Royal in omaggio a The Rock. Ora potrebbe essere arrivato il suo momento per un importante push in singolo. Vince McMahon sembra credere in Omos e lo stesso AJ Styles si è detto certo che diventerà una star. Ieri sera a Raw potremmo aver assistito alle prime avvisaglie dello split tra i due. push in arrivo? Ieri notte a Raw, i campioni di coppia RKBro, in particolare Riddle, si sono “inventati” un torneo per decretare i loro prossimi primi sfidanti denominato per l’occasione “RKBro-Nament”. Nel primo turno AJ Styles e Omos hanno affrontato gli ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 dicembre 2021) Da un po’ di tempo a questa parteè stato affiancato ad AJ Styles ed insieme i due hanno conquistato i titoli di coppia di Raw. A Survivor Series ilha portato a casa la vittoria nella 25 Man Battle Royal in omaggio a The Rock. Ora potrebbe essere arrivato il suo momento per un importantein singolo. Vince McMahon sembra credere ine lo stesso AJ Styles si è detto certo che diventerà una star. Ieri sera a Raw potremmo aver assistito alle prime avvisaglie dello split tra i due.in? Ieri notte a Raw, i campioni di coppia RKBro, in particolare Riddle, si sono “inventati” un torneo per decretare i loro prossimi primi sfidanti denominato per l’occasione “RKBro-Nament”. Nel primo turno AJ Styles ehanno affrontato gli ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Possibile push in arrivo per il gigante Omos - - Zona_Wrestling : #WWE Kurt Angle: 'Volevo affrontare Cena per poi ritirami, ma era possibile solo l'anno successivo' -… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Possibile PlayStation Plus: ecco le previsioni per dicembre, rumor È anche possibile che i giochi siano annunciati il 29 o il 30 novembre poiché Sony ha ... Altri leak menzionano WWE 2K20 perché sta iniziando a crescere l' hype per WWE 2K22 e in realtà sembra un buon ...

WWE, intervista a Fabian Aichner: 'A NXT porto in alto il nome dell'Italia' ... dunque, ha contribuito a portare in alto il nome del Bel Paese nel colorato mondo della WWE. ... Quale sarà la vostra strategia per mantenerli il più a lungo possibile? Tra i nuovi talenti che sono ...

RAW Report 06-12-2021 - WWE The Shield Of Wrestling WWE: Kofi Kingston parla delle possibilità di vedere un Triple Threat Match tra i membri del New Day Molti fan fantasticano da tempo su un possibile Triple Threat Match tra i 3 membri del gruppo, a questo proposito si è espresso proprio uno dei diretti interessati: Kofi Kingston ...

WWE: Bron Breakker rivela i wrestler contro i quali vorrebbe combattere Nel nuovo rebranding di NXT molte Superstar sono emerse, e tra tutte queste Superstar pare proprio che la più importante sia Bron Breakker. Il figlio di Rick Steiner ha infatti ricevuto moltissime app ...

È ancheche i giochi siano annunciati il 29 o il 30 novembre poiché Sony ha ... Altri leak menzionano2K20 perché sta iniziando a crescere l' hype per2K22 e in realtà sembra un buon ...... dunque, ha contribuito a portare in alto il nome del Bel Paese nel colorato mondo della. ... Quale sarà la vostra strategia per mantenerli il più a lungo? Tra i nuovi talenti che sono ...Molti fan fantasticano da tempo su un possibile Triple Threat Match tra i 3 membri del gruppo, a questo proposito si è espresso proprio uno dei diretti interessati: Kofi Kingston ...Nel nuovo rebranding di NXT molte Superstar sono emerse, e tra tutte queste Superstar pare proprio che la più importante sia Bron Breakker. Il figlio di Rick Steiner ha infatti ricevuto moltissime app ...