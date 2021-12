WWE | La federazione punta su Brock Lesnar vs Roman Reigns anche per Wrestlemania 38

(Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo il suo grande ritorno nell’ultima edizione di Summerslam, culminata con la sconfitta a Crown Jewel e la seguente sospensione ricevuta nellata successiva di Smackdown,è apparso nuovamente nella scorsata dello show blu, mettendo in chiaro di aver i conti ancora aperti con l’attuale campione Universale. Sebbene i due si affronteranno nel prossimo ppv Day 1, gli scontri tra i due sembrano tutt’altro che terminati. Then, now, forever Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, la WWE sarebbe comunque intenzionata nel portare nel main event della prossima edizione dilo scontro tra, rendendo il loro match a ...

SpazioWrestling : WWE: La federazione è rimasta delusa da due segmenti visti a Raw (29 novembre) - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Big Swole ha lasciato la federazione -

La chiusura della ECW e l'acquisizione della WCW portarono la WWE (allora ancora WWF) ad essere di fatto l'unica federazione mainstream attiva sul suolo nordamericano chiudendo un'era florida e......è la creazione di una nuova federazione di wrestling. Solo quest'ultima vede la luce, l'annuncio arriva all'inizio del 2019: nasce la All Elite Wrestling. La AEW ha tutto per destituire la WWE dal ...Liv Morgan è stata sconfitta nel main event di Raw da una grande Becky Lynch, ma per lei ci sono lo stesso ottime notizie. Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha rivelato che la federazione vuole rendere Day 1 un appuntamento fisso ogni anno, ma non solo vuole che sia uno degli eventi più importanti.