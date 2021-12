WWE: Chi prenderà il posto di Vince McMahon? (Di martedì 7 dicembre 2021) Vince McMahon è il leader indiscusso della WWE da quando ha preso il controllo della compagnia nel 1982. Da allora, ha condotto la federazione in diverse ere, portandola a conquistarsi diversi successi. Ma come ogni storia, dovrà giungere alla fine, e molti fan si chiedono, ora che Vince è giunto all’età di 76 anni, se non sia arrivato il momento per lui di ritirarsi. Ma chi prenderebbe il posto di Mr McMahon? Best for business Nonostante la maggior parte dei fan vorrebbe Triple H a capo della compagnia, Dave Meltzer ha detto nell’ultimo episodio di Wrestling Observer Radio che il sostituto di McMahon sarà molto probabilmente Nick Khan, l’attuale presidente e Chief Revenue Officer della WWE. “Voglio dire, la WWE è gestita da una specie di consiglio di amministrazione, ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 dicembre 2021)è il leader indiscusso della WWE da quando ha preso il controllo della compagnia nel 1982. Da allora, ha condotto la federazione in diverse ere, portandola a conquistarsi diversi successi. Ma come ogni storia, dovrà giungere alla fine, e molti fan si chiedono, ora cheè giunto all’età di 76 anni, se non sia arrivato il momento per lui di ritirarsi. Ma chi prenderebbe ildi Mr? Best for business Nonostante la maggior parte dei fan vorrebbe Triple H a capo della compagnia, Dave Meltzer ha detto nell’ultimo episodio di Wrestling Observer Radio che il sostituto disarà molto probabilmente Nick Khan, l’attuale presidente e Chief Revenue Officer della WWE. “Voglio dire, la WWE è gestita da una specie di consiglio di amministrazione, ...

