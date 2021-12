WWE | Che beffa per Liv Morgan | Becky Lynch soffre ma vince con furbizia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono passati esattamente 17 anni dal primo main event tutto al femminile di Raw, allora si affrontarono Lita e Trish Stratus, stanotte invece si son date battaglia per il titolo femminile di Rawe Liv. Un’ascesa incredibile per la giovaneche tanti progressi ha fatto in questi anni, ma l’ultimo passo della scalata è certamente il più difficile, di fronte una campionessa con il titolo alla vita da oltre 500 giorni, tolto il periodo di inattività causa gravidanza. Ancora una corda Nella preparazione al match la campionessa ha provato a scaricare tutta la pressione sulla sfidante, Livè arrivata molto determinata alla sfida e lo si è visto sin dalle fasi iniziali con le due che sono partite forte eha anche rischiato di farsi male in ...

Advertising

RobRiva_SOA : A parte la rivalità per il titolo WWE,con l’ingresso di #Lashley e gli #RKBro ,sono veramente minime quelle cose ch… - infoitcultura : WWE: L’ultima di Johnny? Intenso WarGames tra vecchia scuola e il nuovo che avanza - HorizonsFight : Nell'ultima edizione nel Backstage Report su @FightfulSelect @SeanRossSapp ha chiarito che, ad oggi, né Gargano né… - CaroniaCiccio : Mannequin. Un oggetto che arreda , illumina e riscalda la tua casa. Scegli il colore e il cavo che più ti piace su… - SpazioWrestling : WWE: Ecco il video di Jeff Hardy che abbandona il ring (VIDEO) #WWE #JeffHardy -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Che

Tutti acclamano il grande "Gianni Alemanno"fa politica durante il giorno per ballare e dominare in campo di notte " o in stile: "Great game Gianni Alemanno!! Out of nowhere!! (facendo il ...Vi ricordiamoWarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sulNetwork . Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link .Dopo quanto accaduto sui teleschermi dello show rosso, sembra che il team abbia i giorni contati sui ring della compagnia dei McMahon ...La vecchia scuola, tre veterani di NXT più un atleta esperto contro il nuovo che avanza, 4 atleti giovani che rappresentano ilfuturo della federazione e il nuovo corso di NXT 2.0. Si inizia a marce al ...