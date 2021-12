Will Ferrell | Jamie Foxx e Will Forte star del film animato The Strays

(Di martedì 7 dicembre 2021) Saranno gli attorii protagonisti delThe, che unirà CGI e riprese live-action. IlThe, che unirà animazione e riprese live-action, avrà come protagonisti. I tre attori sono stati coinvolti nel progetto che verrà diretto, per conto di Universal, dal regista Josh Greenbaum, recentemente autore di Barb andGo to Vista del Mare. Al centro della storia raccontata in Theci sarà un cane ...

Advertising

Screenweek : #AdamMcKay parla della fine della sua amicizia con #WillFerrell Lo sgarro finale è stato il casting di #JohnCReilly… - glooit : Adam McKay parla della fine della sua amicizia con Will Ferrell leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Adam McKay parla della fine della sua amicizia con Will Ferrell - NominiTirisi : @Will___Ferrell DITTO ! - NominiTirisi : @Will___Ferrell DITTO ! DITTO ! DITTO ! DITTO ! -

Ultime Notizie dalla rete : Will Ferrell

Everyeye Cinema

Lo sgarro finale è stato il casting di John C. Reilly in un ruolo a cuiteneva molto, ma c'erano già state tensioni prima Adam ...Becky' con Becky Kennedy 'Las Culturistas con Matt Rogers e Bowen Yang' dal Big Money Players Network di'Pantsuit Politics' con Sarah Stewart Holland e Beth Silvers 'Teenager Therapy' ...Saranno gli attori Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte i protagonisti del film animato The Strays, che unirà CGI e riprese live-action. Il film The Strays, che unirà animazione e riprese live-action ...Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte presteranno le loro voci a tre protagonisti del film Universal intitolato Strays.