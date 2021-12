Wanda Nara | spunta la foto del tutto al naturale | stenterete a riconoscerla

(Di martedì 7 dicembre 2021)è un personaggio presente costantemente sui giornali, sia per le questioni riguardanti la sua vita privata, sia per quelle riguardanti quella professionale, come procuratore di suo marito Mauro Icardi. Intantounadove non sembra lei.-Altranotiziaè tante cose insieme, modella, ballerina, showgirl, procuratrice di suo marito, il calciatore del Paris Saint Germain, Mauro Icardi. Ma, sopratè una donna e madre di 5 figli, nati dai suoi 2 matrimoni. Una vita talmente intensa e piena di impegni che pubblico e privato vanno a confondersi fino quasi alla loro totale fusione. Tra qualche giorno, il 10 dicembre, la modella ...

Leggi anche > Dopo aver sofferto per amore , con suo marito beccato 'con le mani in pasta' a tradirla con La China Suarez,vola in Argentina per ricaricare le batterie e festeggiare il suo ...A rivelare il dettaglio è Mariano de la Canal, in Argentina noto come fan di. De la Canal ha postato lo screenshot del messaggio inviatogli dalla presunta "strega": "Ho dato alla China la ...Confessione straziante di Wanda Nara alla televisione argentina: la showgirl ha raccontato della morte che ha devastato suo marito Mauro Icardi. Una storia che non avevano mai detto a nessuno. Wanda N ...Wanda Nara si appresta a festeggiare il suo 35esimo compleanno. E anche questa volta il giallo con il marito, Mauro Icardi, è dietro l'angolo. La showgirl, infatti, sta programmando ...