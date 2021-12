Vuole vivere all’occidentale, il padre marocchino la picchia e le fa sposare il cugino: arrestato (Di martedì 7 dicembre 2021) Ferrara, 7 dic — padre-padrone marocchino di religione musulmana non Vuole che la figlia viva all’occidentale: quindi la brutalizza senza pietà, come se fosse un oggetto. picchiata, legata a una sedia, rinchiusa in cantina per lunghi periodi senza acqua né cibo, addirittura rispedita nel Paese d’origine per sposare il cugino: un inferno durato quattro anni, finché la vittima, temendo per la propria vita, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Per il padre, un uomo di 56 anni, sono scattate le manette. Nei confronti del fratello di 32 anni è stato emesso un divieto di avvicinarsi a lei. Sono ritenuti responsabili di maltrattamenti, minaccia grave e sequestro di persona in concorso. padre marocchino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 dicembre 2021) Ferrara, 7 dic —-padronedi religione musulmana nonche la figlia viva: quindi la brutalizza senza pietà, come se fosse un oggetto.ta, legata a una sedia, rinchiusa in cantina per lunghi periodi senza acqua né cibo, addirittura rispedita nel Paese d’origine peril: un inferno durato quattro anni, finché la vittima, temendo per la propria vita, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Per il, un uomo di 56 anni, sono scattate le manette. Nei confronti del fratello di 32 anni è stato emesso un divieto di avvicinarsi a lei. Sono ritenuti responsabili di maltrattamenti, minaccia grave e sequestro di persona in concorso....

