Vuole vaccino, padre è contrario: giudice dice sì alla ragazza (Di martedì 7 dicembre 2021) Una ragazza adolescente Vuole vaccinarsi contro il covid. Il padre è contrario: il caso approda in tribunale e il giudice dà il via libera al vaccino per la giovane. La vicenda è andata in scena nel Tribunale di Busto Arsizio in una giornata chiusa dall'ordinanza emessa dal giudice. In aula, la ragazza minorenne non era presente: per lei ha preso la parola un avvocato, curatore speciale, che ha esposto la posizione della giovane. A sostegno della ragazza, anche la documentazione prodotta dalla mamma: in particolare, è stata messa agli atti la certificazione firmata da un medico che ha attestato l'assenza di patologie che potrebbero essere considerate come controindicazioni.

