Volley, Trento-Sirjan in tv domani: orario e diretta streaming Mondiale per Club 2021 (Di martedì 7 dicembre 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia per Itas Trentino-Foolad Sirjan, sfida valevole per la Pool A del Mondiale per Club 2021 di Volley maschile. La formazione di coach Lorenzetti, dopo aver raggiunto la finale di Champions League lo scorso anno, vuole provare a lottare per un altro titolo. I trentini dunque vanno subito a caccia dei tre punti all’esordio contro la formazione iraniana. L’appuntamento è per le ore 0.30 italiane tra mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA TV E streaming – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Action (e in ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia per Itas Trentino-Foolad, sfida valevole per la Pool A delperdimaschile. La formazione di coach Lorenzetti, dopo aver raggiunto la finale di Champions League lo scorso anno, vuole provare a lottare per un altro titolo. I trentini dunque vanno subito a caccia dei tre punti all’esordio contro la formazione iraniana. L’appuntamento è per le ore 0.30 italiane tra mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA TV E– La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv, ma anche intv su Sky Sport Action (e in ...

