Volley | Osmany Juantorena a sorpresa | “Lascerò l’Italia a fine stagione | sono stanco” Avventura in Asia?

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021)lasceràal termine dellain corso. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Pantera nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Ho maturato l’idea di andare via a, non è semplice trovare le motivazioni. Ho vinto tutto“. L’attaccante, medaglia d’argento conalle Olimpiadi di Rio 2016, ha lasciato la Nazionale dopo l’eliminazione ai quarti di finale ai Giochi di Tokyo 2020 e ha svelato qualcosa in più sul suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto con la Lube, ma deciderò insieme alla società. Di sicuro non resterò in Italia perché non andrei mai in un club diverso da Civitanova. Dove mi piacerebbe andare? Magari in. ...