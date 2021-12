Volley, Mondiale per Club 2021. Civitanova e Trento in Brasile per tornare sul tetto del mondo. Occhio alle novità regolamentari (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono le ultime due squadre ad aver vinto il titolo iridato e da domani riproveranno a portare in Italia un trofeo prestigioso come il Mondiale per Club che da questa sera va in scena a Betim in Brasile con sei formazioni a contendersi il trofeo di Campione del mondo. La Lube Civitanova è il detentore del titolo, conquistato nel 2019 (nel 2020 a causa del Covid il torneo iridato non si è disputato), il Trentino il titolo lo aveva vinto a sorpresa nel 2018, battendo proprio Civitanova in finale ma l’Itas di trofei iridati in bacheca ne ha ben cinque (quattro consecutivi dal 2009 al 2021 tutti conquistati a Doha prima del titolo del 2018 ottenuto in Polonia). Due squadre italiane, due brasiliane, il Funvic Taubatè e gli organizzatori del Sada Cruzeiro, la formazione più ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono le ultime due squadre ad aver vinto il titolo iridato e da domani riproveranno a portare in Italia un trofeo prestigioso come ilperche da questa sera va in scena a Betim incon sei formazioni a contendersi il trofeo di Campione del. La Lubeè il detentore del titolo, conquistato nel 2019 (nel 2020 a causa del Covid il torneo iridato non si è disputato), il Trentino il titolo lo aveva vinto a sorpresa nel 2018, battendo proprioin finale ma l’Itas di trofei iridati in bacheca ne ha ben cinque (quattro consecutivi dal 2009 altutti conquistati a Doha prima del titolo del 2018 ottenuto in Polonia). Due squadre italiane, due brasiliane, il Funvic Taubatè e gli organizzatori del Sada Cruzeiro, la formazione più ...

