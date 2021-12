Volley, Liberec-Novara in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutto pronto per VK Dukla Liberec-Igor Gorgonzola Novara, sfida valevole per la seconda giornata della Pool C di Cev Champions League 2021/2022 di Volley femminile. Le azzurre di coach Lavarini, dopo aver battuto con un secco 3-0 lo Thy Istanbul all’esordio, vuole un’altra vittoria per confermarsi al primo posto nel girone. La formazione ceca invece, sul campo di casa, proverà a riscattare la sconfitta in tre set rimediata con la Dinamo Mosca. L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di martedì 7 dicembre a Dukla, in Repubblica Ceca. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL MATCH IN diretta SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutto pronto per VK Dukla-Igor Gorgonzola, sfida valevole per la seconda giornata della Pool C di Cev2021/difemminile. Le azzurre di coach Lavarini, dopo aver battuto con un secco 3-0 lo Thy Istanbul all’esordio, vuole un’altra vittoria per confermarsi al primo posto nel girone. La formazione ceca invece, sul campo di casa, proverà a riscattare la sconfitta in tre set rimediata con la Dinamo Mosca. L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di martedì 7 dicembre a Dukla, in Repubblica Ceca. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL MATCH INSEGUI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E ...

