Volley femminile, Novara impeccabile in Champions League (Di martedì 7 dicembre 2021) Novara ha liquidato il Dukla Liberec con un secco 3-0 (25-11; 25-16; 25-19) nel match valido per la seconda fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Volley femminile. Le piemontesi si sono imposte agevolmente in trasferta, rispettando il pronostico della vigilia contro la non irresistibile formazione ceca. Le Zanzare sono state impeccabili in tutti i fondamentali, giganteggiando in tutti i set e senza davvero mai soffrire. Le rosablù, seconde in Serie A1 alle spalle di Conegliano, hanno così infilato il secondo successo consecutivo nella massima competizione continentale dopo quello ottenuto due settimane fa contro il ben più quotato THY Istanbul e ora sono in testa alla Pool C. Prima di Natale andrà in scena la sfida con la Dinamo Mosca, che ci dirà tanto in ottica primo posto: ai quarti di ...

