Volley B2, la Volare vince 3-0 contro il Molinari. Simeone: "Sabato sfida importante"

Benevento – La Contrader Volare Benevento continua a sorridere. Nell'ottava giornata del campionato di serie B2 di pallavolo femminile le giallorosse rifilano un 3 a 0 (22-25, 16-25, 25-27) al Molinari Volley Napoli, centrando così il terzo successo consecutivo. Coach Luca Nanni schiera Carlozzi opposto, Seggiotti in regia, le bande De Luca e Simeone, il duo Catapano-Sabato al centro e Labruna libero, prodotto del settore giovanile della società beneventana, al suo esordio in campionato. Le squadre hanno iniziato a darsi battaglia nel primo parziale, con le ospiti che sono riuscite a vincere per 22-25. Nel secondo set la Volare non ha proprio dato scampo alla compagine partenopea, infliggendole un perentorio 16-25 e portandosi sul 2-0.

