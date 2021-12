(Di martedì 7 dicembre 2021)sta ancorando una possibile IPO per il suo brand di lusso, per poter finanziare il costoso passaggio a software e veicoli elettrici. Come riportato da Reuters, l’ipotesi sulla possibiledel brand tedesco è emersa durante l’anno ma non è stata ancora presa nessuna decisione a causa di una complessa configurazione delle parti L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Volkswagen valuta la quotazione in Borsa di Porsche - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Volkswagen valuta la quotazione in Borsa di Porsche: Volkswagen sta ancora valutando una possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen valuta

Ipsoa

Ieri la banca centrale era intervenuta per proteggere la. Il cross dollaro lira turca è in ... Nei primi due mesi del 2021 Stellantis ha superato per la prima volta le vendite di. ...Attualmente Quattroruotela 500 L 1.6 Multijet tra 11 e 12 mila euro, ma è chiaro che questo ... la Opel Corsa - e (337 km) e Mokka - e (322 km), laID.3 Pure (350 km) o la Skoda ...Volkswagen sta ancora valutando una possibile IPO per il suo brand di lusso Porsche, per poter finanziare il costoso passaggio a software e veicoli elettrici. Come riportato da Reuters, l’ipotesi sull ...La gestione della maggiore azienda tedesca, il Gruppo Volkswagen, preoccupa non solo gli addetti ai lavori e il mondo politico centrale e locale (nel 2022 ci saranno le elezioni in Bassa Sassonia, dov ...