Violenza donne, crowdfunding Lucha y Siesta e Limen per ‘psicoterapia sospesa’ (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Quest’anno il centro popolare di psicologia clinica Limen insieme con Lucha y Siesta, a fronte di una richiesta costantemente in crescita, hanno deciso di avviare il progetto ‘psicoterapia sospesa’, ispirato alla tradizione napoletana del caffè sospeso, per sostenere economicamente i percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia di donne e minori sopravvissuti alla Violenza che non hanno la possibilità di pagarli autonomamente. Lo annunciano le attiviste della Casa delle donne Lucha y Siesta in una nota stampa. Il centro Limen da anni collabora con Lucha y Siesta offrendo psicoterapia, consulenza psicologica, sostegno individuale e di gruppo alle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Quest’anno il centro popolare di psicologia clinicainsieme con, a fronte di una richiesta costantemente in crescita, hanno deciso di avviare il progetto, ispirato alla tradizione napoletana del caffè sospeso, per sostenere economicamente i percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia die minori sopravvissuti allache non hanno la possibilità di pagarli autonomamente. Lo annunciano le attiviste della Casa dellein una nota stampa. Il centroda anni collabora conoffrendo psicoterapia, consulenza psicologica, sostegno individuale e di gruppo alle ...

