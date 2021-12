Vinci Casa martedì 07 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di martedì 7 dicembre 2021) Vinci Casa martedì 07 dicembre 2021. L’estrazione di martedì 07/12/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, martedì 07 dicembre ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021)07. L’estrazione di07/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.07...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa martedì 07 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - valeraspberry : Io aspetto solo i dvd per vederlo come merita #LoveIsInTheAir ma canale 5 non la vinci con me, quando sono a casa n… - cicciosodinha : @farted94 Anche io vorrei che sabato spostassero la partita, due volte su tre quando cambi allenatore la prima part… - a_faccrocazz : in questi giorni sto manifestando dei soldi, e mia madre è appena tornata a casa dicendomi che ha vinto 150€ al gratta e vinci???? - Henri_Filipuzzi : @IlCinis Appunto. Non sta diventando tranquilla. Non Vinci contro un Genoa tremebondo in casa, perdi malamente ad E… -