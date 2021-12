Villareal, Albiol: “Atalanta? Al Napoli era più facile battere Inter o Juventus” (Di martedì 7 dicembre 2021) Raul Albiol, ex difensore del Napoli, oggi al Villareal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima gara di Champions League contro l’Atalanta. Di seguito quanto evidenziato: “La squadra di Gasperini è una delle più difficili da affrontare, per l’intensità e il ritmo che mostrano in ciascuna partita. Quando ero a Napoli era molto più semplice giocare e fare punti contro l’Inter, la Juventus o il Milan, perché c’era una linea con gli stessi allenatori, ma l’Atalanta è imprevedibile. Sappiamo che i tifosi italiani riempiono gli stadi in modo intenso, vivono il calcio, quando abbiamo visto i nomi delle squadre sapevamo qual erano le due squadre che ci avrebbero messo in difficoltà”. FOTO: Imago – Albiol ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Raul, ex difensore del, oggi al, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima gara di Champions League contro l’. Di seguito quanto evidenziato: “La squadra di Gasperini è una delle più difficili da affrontare, per l’intensità e il ritmo che mostrano in ciascuna partita. Quando ero aera molto più semplice giocare e fare punti contro l’, lao il Milan, perché c’era una linea con gli stessi allenatori, ma l’è imprevedibile. Sappiamo che i tifosi italiani riempiono gli stadi in modo intenso, vivono il calcio, quando abbiamo visto i nomi delle squadre sapevamo qual erano le due squadre che ci avrebbero messo in difficoltà”. FOTO: Imago –...

