VIDEO Real Madrid-Inter 2-0 | gol Champions League | highlights e sintesi Secondo posto per i nerazzurri

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si è disputata oggi, martedì 7 dicembre, la sesta ed ultima giornata del Gruppo D delladi calcio, con la sfida prevista in Spagn in cui ilè stato opall’. Iperdono per 2-0 e chiudono la prima fase al2-0 IL GOL DI KROOS GOAL: 17'1-0(Toni Kroos)#UCL #RMAINT Follow for more goals @ronaldmorgan pic.twitter.com/qFO13UxTse — Ronald Morgan (@ronaldmorgan ) December 7, 2021 IL GOL DI ASENSIO GOAL: 80'2-0(Marco Asensio)#UCL #RMAINT ...