VIDEO – Milan-Liverpool, bagno di folla per la squadra a San Siro (Di martedì 7 dicembre 2021) Il pullman dei rossoneri è arrivato a 'San Siro': alle ore 21:00 c'è Milan-Liverpool! bagno di folla del popolo Milanista per la squadra Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 dicembre 2021) Il pullman dei rossoneri è arrivato a 'San': alle ore 21:00 c'èdidel popoloista per la

Advertising

acmilan : ??? As the festive period begins, we celebrate Milan’s Patron Saint Day with an intimate interview with our CEO, Iva… - chetempochefa : 'Speriamo che sarà Milan per tutta la vita!' @Ibra_official a #CTCF da @fabfazio sul @acmilan - AntoVitiello : Il #Milan ??? è arrivato allo stadio #SanSiro per la grande notte #ChampionsLeague #MilanLiverpool @MilanNewsit - Mkerdany : RT @86_longo: Il Milan è arrivato a San Siro - carmenfu_ : RT @AntoVitiello: Il #Milan ??? è arrivato allo stadio #SanSiro per la grande notte #ChampionsLeague #MilanLiverpool @MilanNewsit https://t… -