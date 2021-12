VIDEO Milan-Liverpool 1-2, gol Champions League: highlights e sintesi. Rossoneri eliminati (Di martedì 7 dicembre 2021) Si è disputata oggi, martedì 7 dicembre, la sesta ed ultima giornata del Gruppo B della Champions League di calcio, con la sfida prevista in Italia in cui il Milan è stato opposto al Liverpool. La sconfitta per 1-2 costa l’eliminazione ai Rossoneri, che non riescono neppure ad accedere all’Europa League. highlights Milan-Liverpool 1-2 IL GOL DI TOMORI GOAL: Milan 1-0 Liverpool (Fikayo Tomori)#ACMLIV #UCL Follow for more goals @ronaldmorgan pic.twitter.com/Ulxj8S55BB — Ronald Morgan (@ronaldmorgan ) December 7, 2021 IL GOL DI SALAH GOAL: 36' Milan 1-1 Liverpool (Mohamed Salah)#ACMLIV #UCL Follow for more goals @ronaldmorgan pic.twitter.com/isPFRqcR3a — Ronald ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Si è disputata oggi, martedì 7 dicembre, la sesta ed ultima giornata del Gruppo B delladi calcio, con la sfida prevista in Italia in cui ilè stato opposto al. La sconfitta per 1-2 costa l’eliminazione ai, che non riescono neppure ad accedere all’Europa1-2 IL GOL DI TOMORI GOAL:1-0(Fikayo Tomori)#ACMLIV #UCL Follow for more goals @ronaldmorgan pic.twitter.com/Ulxj8S55BB — Ronald Morgan (@ronaldmorgan ) December 7, 2021 IL GOL DI SALAH GOAL: 36'1-1(Mohamed Salah)#ACMLIV #UCL Follow for more goals @ronaldmorgan pic.twitter.com/isPFRqcR3a — Ronald ...

