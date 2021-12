Victoria dei Maneskin | “Ha visto sua mamma morire”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il 2021 è stato un grande anno perDe Angelis che, con i, ha prima vinto il Festival di Sanremo e successivamente l’Eurovision Song Contest. La conquista della fama (italiana e poi internazionale) ha resouna vera e propria star inseguita addirittura dai paparazzi che l’hanno immortalata più volte in compagnia della sua fidanzata. Per questo motivo il settimanale DiPiù ha contattato ed intervistato sua nonna (da parte di) per sapere un po’ di più sull’adorata nipote. La bassista deiè nata in Italia da padre italiano e madre danese, sua nonna infatti è proprio di lì e si chiama Elin Uhrbrand. Fra le pagine del settimanale DiPiù, la signora ha dichiarato: “Mia nipoteha sofferto molto, ha...

Da www.ilmessaggero.itde angelis 12 Dietro la bassista che sul palco non si ferma mai e ha una energia fuori dal comune, c'è una giovane donna che ha visto da vicino la sofferenza. E quella sofferenza non l'ha ...Purtroppo non ha fatto in tempo a vedere cos'è diventata quell'adolescente che sognava di fare la musicista. La nonna della bassista con gli occhi azzurri ha raccontato della morte della mamma della g ...La nonna di Victoria dei Måneskin racconta il dramma vissuto dalla musicista. A soli 15 anni si è trasferita in Danimarca per seguire la madre malata terminale ...