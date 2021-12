Victoria De Angelis ha visto la mamma morire | il dramma della bassista dei Maneskin

(Di martedì 7 dicembre 2021) Parla la nonna diDeSenza dubbio gli artisti del momento sono i. In questi mesi infatti la band formata da Damiano David,De, Thomas Raggi ed Ethan Torchio ha raggiunto dei traguardi incredibili, che non sono passati inosservati. Per il gruppo infatti si sono spalancate le porte del successo L'articolo proviene da Novella 2000.

Per la prima volta da quando è diventata una star grazie al successo dei Måneskin , la nonna diDeha raccontato il dramma vissuto dalla giovanissima artista quando era ancora una teenager. ' Mia nipoteha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma quando aveva 15 ...Da www.ilmessaggero.itde12 Dietro la bassista che sul palco non si ferma mai e ha una energia fuori dal comune, c'è una giovane donna che ha visto da vicino la sofferenza. E quella sofferenza non l'ha ...Una drammatica rivelazione sulla bassista dei Maneskin, Vittoria De Angelis, colpisce i fan. Ecco cosa è successo nel dettaglio. I Maneskin sono la band del momento. Quest’anno hanno conquistato tutto ...Dietro la bassista che sul palco non si ferma mai e ha una energia fuori dal comune, c'è una giovane donna che ha visto da vicino la sofferenza. E quella sofferenza non l'ha ...