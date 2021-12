Viabilità | Fucci AsLim | “Politici di Benevento e Caserta se ci siete | battete un colpo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna raccolta di firme per denunciare lo stato di abbandono in cui versano le principali arterie stradali che attraversano le province die, in particolare, la SS 372 e la Fondo Valle Isclero, è stata avviata dall’Italy (Associazione Liberi Imprenditori Italiani), con sede legale a Limatola () e che annovera oltre mille imprenditori in tutta Italia. Lo rende noto il presidente dell’associazione Alessandroil quale, dopo aver depositato negli ultimi giorni una serie di esposti contro gli enti preposti alla manutenzione dellaalle Procure della Repubblica di“affinché vogliano disporre gli opportuni accertamenti valutando gli eventuali profili di illiceità ...