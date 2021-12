Via libera alla vaccinazione dei bambini 5-11 anni, uscita la circolare del Ministero (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo il via libera dell’Aifa alla vaccinazione anche per la fascia di età 5-11 anni, arriva l’ufficializzazione con la circolare del Ministero della Salute, diffusa in serata, avente come oggetto ‘Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di eta’ 5-11 annì. La circolare, a firma del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, ricorda che “in data 1/12/2021 la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni. Pertanto, è possibile procedere con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo il viadell’Aifaanche per la fascia di età 5-11, arriva l’ufficializzazione con ladeldella Salute, diffusa in serata, avente come oggetto ‘Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di eta’ 5-11 annì. La, a firma del direttore generale della Prevenzione GiRezza, ricorda che “in data 1/12/2021 la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11. Pertanto, è possibile procedere con ...

