(Di martedì 7 dicembre 2021) “I precedenti con ilsuscitano emozioni forti, ma conta il presente. Sabato ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico: noi in primis dovremo coinvolgere i presenti. Sappiamo che isi sono con noi, ce l’hanno ribadito – e li ringrazio a nome di tutta la squadra – anche al termine della gara di Benevento”.Mirkoladi sabato con il. Powered by WPeMatico

Advertising

udine20 : VERSO PORDENONE-COSENZA | CAPITAN STEFANI: “LA SPINTA DEL TIFO PER UNA SFIDA FONDAMENTALE” - - PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: Verso #PordenoneCosenza ??? Da oggi alle 15:00 attiva la prevendita su circuito TicketOne ?? Vi aspettiamo: insieme pe… - neyxcrvg : RT @PordenoneCalcio: Verso #PordenoneCosenza ??? Da oggi alle 15:00 attiva la prevendita su circuito TicketOne ?? Vi aspettiamo: insieme pe… - PordenoneCalcio : Verso #PordenoneCosenza ??? Da oggi alle 15:00 attiva la prevendita su circuito TicketOne ?? Vi aspettiamo: insieme… - Gazzettino : Covid, il Friuli Venezia Giulia verso un Natale in zona gialla: la quarta ondata si sta indebolendo -

Ultime Notizie dalla rete : VERSO PORDENONE

Tifo Cosenza

E' di due feriti gravi un incidente avvenuto ieri serale 18.15 a Sacile, poco prima dello svincolo per la A28 lungo la Pontebbana. A scontrarsi ... ricoverato a, e di un pensionato ...... Mario Caporale, e i consoli provinciali di Trieste, Gorizia,e Udine. Il Prefetto, in ... dimostrando attenzionei ragazzi già dalla scuola d'infanzia per poi arrivare a un vero e ...Sappiamo che i tifosi sono con noi, ce l’hanno ribadito – e li ringrazio a nome di tutta la squadra – anche al termine della gara di Benevento”. Capitan Mirko Stefani verso la fondamentale sfida di ...Quarta sfida in Friuli tra i neroverdi e i rossoblu. Lo scorso anno finì 2-0 in favore dei padroni di casa Quella di sabato, ore 14, sarà la quarta sfida in terra friulana tra Pordenone e Cosenza. Dop ...