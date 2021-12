Venute meno le condizioni | Bari | il sindaco annulla l’incontro con i proprietari del Petruzzelli Decaro si è arrabbiato

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ilsi è. Hatocon idel teatrodi. Motivo: secondo Antonio, gli interlocutori avanzano richieste sempre crescenti. Non si va da nessuna parte così, lascia intuire il, nella complicata trattativa per le sorti del teatro. Per ora,fra le parti non si fa.le, dichiara il. L'articolole, ilcon i ...

Advertising

NoiNotizie : Venute meno le condizioni: #Bari, il sindaco annulla l’incontro con i proprietari del teatro Petruzzelli… - FraPiscione : RT @CISLAbruzzoMoli: ??ANNULIAMO LA NOSTRA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITAZIONE DI DOMANI A L'AQUILA. Sono venute meno tutte le condizioni per… - erosabri : cioè raga e non sono nemmeno tutte le tropes, sono solo quelle che mi sono venute in mente, se entro fine stagione… - MontilloDomenic : RT @CISLAbruzzoMoli: ??ANNULIAMO LA NOSTRA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITAZIONE DI DOMANI A L'AQUILA. Sono venute meno tutte le condizioni per… - MGualtierotti : RT @CISLAbruzzoMoli: ??ANNULIAMO LA NOSTRA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITAZIONE DI DOMANI A L'AQUILA. Sono venute meno tutte le condizioni per… -

Ultime Notizie dalla rete : Venute meno

Firenze Viola

...altrettanto grave in atto negli anni Trenta in Asia a causa di un espansionismo giapponese non... tra gli incendi e le esplosioni delle navi straziate dalle bombedal cielo. L'enormità ...Questa la nota della Cis: 'A seguito della decisione di Cgil e Uil nel proclamare lo sciopero generale per il giorno 16 dicembre, senza tenere conto del parere della Cisl, sonotutte le ...Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è intervenuto in collegamento con Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia - organizzata in genere a settembre e lanciata nel ...Il sindaco di Bari ha definito «continue pretese al rialzo» e «prove muscolari» le dichiarazioni dei legali dei proprietari: «Mi dispiace, avevo creduto in una nuova prospettiva» ...